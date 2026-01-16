البيت الأبيض: نشر القوات الأوروبية في غرينلاند "لا تأثير له"

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي "لا أعتقد أن نشر قوات في أوروبا يؤثر على عملية صنع القرار لدى الرئيس، كما أنّها لا تؤثر أبدا على هدفه المتمثل في ضم غرينلاند".
