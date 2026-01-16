البيت الأبيض: نشر القوات الأوروبية في غرينلاند "لا تأثير له"

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنّ نشر قوات أوروبية في غرينلاند لا تأثير له على خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك.

اضافة اعلان