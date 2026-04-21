البيت الأبيض: وزيرة العمل استقالت من منصبها

وكتب ستيفن تشيونج مدير الاتصالات بالبيت الأبيض في منشور على منصة إكس "استقالت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من الإدارة لتشغل منصبا في القطاع الخاص".
وباستقالها، تصبح تشافيز-ديريمر ثالث وزيرة تترك حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأُقيلت كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي في آذار، وأقال الرئيس بام بوندي من منصب وزيرة العدل بعد أقل من شهر.
وتولت تشافيز-ديريمر منصب وزيرة العمل في آذار 2025 بعد أن شغلت مقعدا في مجلس النواب الأميركي لمدة عامين.
أخبار متعلقة
أكسيوس: فانس يسافر إلى باكستان اليوم من أجل محادثات إيران
قاليباف: نرفض التفاوض تحت التهديد ونستعد لخيارات ميدانية جديدة
جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الخميس
موسكو تدعو واشنطن إلى استعادة العلاقات الاقتصادية
ترمب: الأمور بيدي ومعظم قادة إيران السابقين اختفوا
زيلينسكي: خط الأنابيب دروجبا سيعود للعمل في نهاية نيسان
رويترز: باكستان واثقة من حضور إيران المحادثات مع الولايات المتحدة
أ ف ب: الوفد الأميركي سيتوجّه "قريبا" إلى باكستان من أجل المحادثات مع إيران