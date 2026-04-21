الثلاثاء 2026-04-21 06:05 ص

البيت الأبيض: وزيرة العمل استقالت من منصبها

الثلاثاء، 21-04-2026 05:52 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض أن وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر استقالت من منصبها، مضيفا أن نائبها سيتولى المنصب بالإنابة.اضافة اعلان


وكتب ستيفن تشيونج مدير الاتصالات بالبيت الأبيض في منشور على منصة إكس "استقالت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من الإدارة لتشغل منصبا في القطاع الخاص".

وباستقالها، تصبح تشافيز-ديريمر ثالث وزيرة تترك حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأُقيلت كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي في آذار، وأقال الرئيس بام بوندي من منصب وزيرة العدل بعد أقل من شهر.

وتولت تشافيز-ديريمر منصب وزيرة العمل في آذار 2025 بعد أن شغلت مقعدا في مجلس النواب الأميركي لمدة عامين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 