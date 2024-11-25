 
الإثنين 2024-11-25 09:30 م
 

البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بلبنان أولوية لبايدن

البيت الأبيض
البيت الأبيض
الإثنين، 25-11-2024 09:12 م

الوكيل الإخباري-   أفاد البيت الأبيض ان وقف إطلاق النار في لبنان أولوية بالنسبة للرئيس بايدن.

اضافة اعلان


وبين أن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة، لكن لا تطور يمكن الحديث عنه.


وأضاف أن هوكشتاين عاد إلى واشنطن بعد نقاشات بناءة، ونحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة 6 أسباب لآلام القفص الصدري

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بلبنان أولوية لبايدن

بلدية غرب إربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات

ارشيفية

أخبار محلية البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله يقصف مدينة نهاريا

ارشيفية

عربي ودولي المندوبة البريطانية بالأمم المتحدة: معدل التوسع الاستيطاني غير مسبوق

وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى

أخبار محلية وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤



 




الأكثر مشاهدة