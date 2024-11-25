البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بلبنان أولوية لبايدن

الوكيل الإخباري- أفاد البيت الأبيض ان وقف إطلاق النار في لبنان أولوية بالنسبة للرئيس بايدن.

اضافة اعلان



وبين أن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة، لكن لا تطور يمكن الحديث عنه.