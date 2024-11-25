البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بلبنان أولوية لبايدن

وبين أن الاتصالات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله مستمرة، لكن لا تطور يمكن الحديث عنه.
وأضاف أن هوكشتاين عاد إلى واشنطن بعد نقاشات بناءة، ونحتاج إلى مواصلة العمل للحصول على وقف إطلاق النار.
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