الإثنين 2026-06-29 04:17 م

البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعا مع إيران

البيت الأبيض
البيت الأبيض
 
الإثنين، 29-06-2026 03:29 م

الوكيل الإخباري-   قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة الثلاثاء.

اضافة اعلان


وأضافت في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم "سيسافر المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر جوا إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فيما نواصل مناقشة مذكرة التفاهم. وعلى هامش تلك المحادثات رفيعة المستوى، ستعقد محادثات فنية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك والعقبة

أخبار محلية العيسوي: المبادرات الملكية نهج تنموي يترجم الرؤى الملكية لواقع يلمس أثره المواطن

ي

أخبار محلية "الوطنية للقانون الدولي الإنساني" تعقد اجتماعها السنوي

مجلس النواب

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تبحث تراخيص مزاولة المهنة والاشتراكات النقابية

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان: اتفقنا مع قطر على إلغاء تجميد 6 مليارات دولار

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعا مع إيران

قالت الشرطة الألمانية الاثنين، إن 5 أشخاص قتلوا في إطلاق نار وقع في بلدة شتاده بشمال البلاد، مشيرة إلى اعتقال رجل مشتبه به. وأضافت أن الدافع وراء الواقعة لم يتضح حتى الآن.

عربي ودولي الشرطة: مقتل 5 في إطلاق نار بشمال ألمانيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعزي ويعرب عن تضامنه مع قطر

بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل

أخبار الشركات بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل



 
 






الأكثر مشاهدة

 