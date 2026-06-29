البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعا مع إيران

وأضافت في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم "سيسافر المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر جوا إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فيما نواصل مناقشة مذكرة التفاهم. وعلى هامش تلك المحادثات رفيعة المستوى، ستعقد محادثات فنية".
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