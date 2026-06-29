البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعا مع إيران

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة الثلاثاء.

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