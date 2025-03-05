البيت الأبيض يؤكد اتصالاته المباشرة مع حماس "بالتشاور" مع إسرائيل

11:18 م

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الوكيل الإخباري- أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أجرت مشاورات مع إسرائيل بشأن المفاوضات مع حماس. اضافة اعلان





وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس ترامب يعتقد أن هذه محاولة للقيام بما هو صواب بالنسبة للشعب الأميركي، مبينة أن هذه المحادثات مستمرة. وحياة الأميركيين على المحك.



وفي ردها على سؤال بشأن إجراء محادثات مع حماس، قالت إن المبعوث الخاص المشارك في المفاوضات بشأن غزة لديه السلطة للتحدث مع أي شخص وتم التشاور مع إسرائيل في هذا الشأن.



وأضافت أنه تمت استشارة إسرائيل، وتابعت أن عمل بوهلر "جهد حسن النية لفعل ما هو مناسب للشعب الأميركي".



وكان مصدر مطلع قال لرويترز إن إدارة ترامب تجري محادثات سرية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن تحرير أسرى أميركيين محتجزين في غزة، موضحا أن المبعوث الأميركي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر أجرى محادثات مباشرة مع حماس في الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية مؤكدا تقريرا نشره موقع أكسيوس.