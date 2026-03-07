البيت الأبيض يتحدث عن إرسال قوات برية إلى إيران

-
أخبار متعلقة
إنزال إسرائيلي فاشل في البقاع وتقارير عن سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات حزب الله
وزير أمريكي يتوعد إيران الليلة بأضخم عملية قصف منذ بدء الحرب
السعودية تعلن اعتراض 4 مسيرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي
مقر خاتم الأنبياء العسكري يعلن استهداف الكويت والإمارات
إعلام إيراني: غارات أمريكية إسرائيلية تشعل سماء طهران
صاروخ إيراني يحمل رأسا متشظيا يستهدف إسرائيل
إعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل
الطيران المدني القطري يعلن استئنافا جزئيا لحركة الملاحة الجوية