البيت الأبيض يتحدث عن إرسال قوات برية إلى إيران

الوكيل الإخباري-  ذكرت وكالة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن البيت الأبيض نفى وجود نية لإرسال قوات برية إلى إيران.

وقال البيت الأبيض إن التقارير المتداولة عن إمكان إرسال قوات برية لإيران مبنية على افتراضات واهية.

 

وأضاف أن مروجو تسريبات التدخل البري بإيران ليسوا أعضاء بفريق الأمن القومي.

 
 


