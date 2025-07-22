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البيت الأبيض يتحدث عن عمل ترامب بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 22-07-2025 12:10 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل جهوده النشطة لإنهاء النزاع في أوكرانيا.اضافة اعلان


وقالت ليفيت للصحفيين: "إنه يواصل العمل بنشاط لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وكان ترامب قد أعلن سابقًا عن آلية جديدة لتسليح أوكرانيا عبر حلفاء الناتو، حيث ستقوم الولايات المتحدة ببيع شحنة أسلحة ضخمة قيمتها مليارات الدولارات للدول الأوروبية، تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر، على أن ينقل الحلفاء هذه الأسلحة بعد ذلك إلى كييف ويعيدوا تعزيز مخزونهم عبر مشتريات جديدة من الشركات الأمريكية. وأكد أن الآلية حظيت بالموافقة الكاملة وسيتم تنفيذها بأموال دول الناتو.

وفي اليوم نفسه، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف خلال 50 يومًا.

من جانبه، صرّح المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف سابقًا أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب مرارًا عن رغبته في تحويل التسوية الأوكرانية إلى مسار سلمي في أسرع وقت ممكن.

روسيا اليوم
 
 
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