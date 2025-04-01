البيت الأبيض يتهرب من الإجابة عن الأسئلة حول ولاية ترامب الثالثة

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين: "تستمرون بطرح أسئلة على الرئيس حول الولاية الثالثة، وهو يرد بشكل صريح ومبتسما، وبعد ذلك يبدأ الجميع بالقلق".
وأضافت أن ترامب "قد أوضح أنه يفضل عدم الحديث عن ذلك. وأمامه أربع سنوات وهناك الكثير من العمل. ونحن قد أنجزنا الكثير في الأيام الـ 100 الأولى تقريبا، والشعب يحب ذلك".
ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس أو ثلثي الولايات على عقد مؤتمر لطرح المقترحات بشأن التعديلات عليه. وبعد ذلك سيكون من الضروري أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية على التعديلات.
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