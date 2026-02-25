الأربعاء 2026-02-25 01:56 ص

البيت الأبيض يحذر "عصابات" المكسيك من المساس بالأميركيين

الأربعاء، 25-02-2026 01:19 ص
الوكيل الإخباري-   حذر البيت الأبيض، عصابات المخدرات المكسيكية من المساس بأي مواطن أميركي، وذلك مع استمرار أعمال العنف في مختلف ولايات المكسيك عقب مقتل زعيم أحد أكبر كارتلات المخدرات في البلاد.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت : "نحث جميع الأميركيين في المكسيك على الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الخارجية. حتى الآن لا علم لنا بأي تقارير عن إصابة أو اختطاف أو مقتل أي أميركيين".
 
 


