البيت الأبيض يدرس تقليص 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة

وأضافت الصحيفة أن الخفض سيمثل نحو ثلث إنفاق الوزارة الخاص بالبنود التي يمكن تقليصها دون تأثر الأعمال.
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