البيت الأبيض يدرس تقليص 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أن وثيقة ميزانية مبدئية حصلت عليها نشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى خفض تمويل وزارة الصحة بنحو 40 مليار دولار. اضافة اعلان





وأضافت الصحيفة أن الخفض سيمثل نحو ثلث إنفاق الوزارة الخاص بالبنود التي يمكن تقليصها دون تأثر الأعمال.