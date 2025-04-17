الخميس 2025-04-17 03:40 ص
 

البيت الأبيض يدرس تقليص 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
 
الخميس، 17-04-2025 02:12 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أن وثيقة ميزانية مبدئية حصلت عليها نشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى خفض تمويل وزارة الصحة بنحو 40 مليار دولار.اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة أن الخفض سيمثل نحو ثلث إنفاق الوزارة الخاص بالبنود التي يمكن تقليصها دون تأثر الأعمال.
 
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