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البيت الأبيض يرفض التعليق على أنباء هجوم إيراني محتمل على إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 02-11-2024 08:28 ص

الوكيل الإخباري- رفضت الإدارة الأمريكية التعليق على معلومات حول احتمال قيام إيران بضرب إسرائيل من الأراضي العراقية قبل الانتخابات العامة في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر الجاري.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير تعليقا على منشورات في وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هجوم محتمل من جانب طهران على تل أبيب قبل الانتخابات الأمريكية: "لن أتكهن أو أناقش التقييمات الاستخباراتية هنا، لكننا أوضحنا تماما أنه لا ينبغي لإيران الرد على إسرائيل"، مضيفة "ليس لدي ما أشاركه، ولن أفسر هذا [المنشورات المذكورة]".

وأكدت في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستهب لمساعدة إسرائيل إذا لزم الأمر. وشددت جان بيير في حديثها مع الصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء تحلقيها من واشنطن إلى فيلادلفيا: "سنواصل دعم إسرائيل. إن دعمنا لأمن إسرائيل لا يتزعزع".


وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر في المخابرات الإسرائيلية، أن إيران تستعد لشن هجوم خطير على إسرائيل من الأراضي العراقية في غضون أيام قليلة.
وأوضح الموقع أن طهران تعتبر ذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير، وقال "أكسيوس" أيضا إن إيران يمكن أن تنفذ مثل هذه العملية باستخدام أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قبل الانتخابات العامة الأمريكية في 5 نوفمبر".


وبحسب "أكسيوس"، فإن الهجوم من الأراضي العراقية، وليس الإيرانية، هو محاولة من جانب طهران لتجنب هجوم إسرائيلي آخر على أهداف استراتيجية في الجمهورية الإسلامية.


وقال مصدر في إدارة واشنطن لموقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة لا تعرف ما إذا كانت السلطات الإيرانية اتخذت قرارا بشن ضربة في المستقبل القريب.

 

RT

 
gnews

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