الثلاثاء 2026-08-04 12:05 ص

البيت الأبيض يستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن آلية جديدة للمراجعة الحكومية للذكاء الاصطناعي

البيت الأبيض يستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن آلية جديدة للمراجعة الحكومية للذكاء الاصطناعي
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 11:38 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن اجتماعا سيعقد الثلاثاء في البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في شركات للذكاء الاصطناعي لمناقشة نظام طوعي جديد للمراجعة الحكومية لأقوى نماذج هذه التكنولوجيا.اضافة اعلان


ولم يحدّد المسؤول من سيحضر المناقشات بشأن الآلية التنظيمية الجديدة المبيّنة في أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في الثاني من حزيران.

يتيح البند الرئيسي في إطار العمل هذا لشركات مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك" منح الحكومة إمكان الوصول إلى نماذجها الأكثر تطورا لمدة تصل إلى 30 يوما قبل طرحها للعامة.

وقد أثار هذا الأمر مخاوف بسبب نموذج "ميثوس" التابع لأنثروبيك الذي رفضت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، في بادئ الأمر، طرحه للعامة نظرا لقدراته على كشف الثغرات في أنظمة الحاسوب، بما في ذلك أنظمة البنوك والحكومات والمستشفيات.

وفي نهاية المطاف تم إصدار "ميثوس" إنما مع تقييد طريقة استخدامه.

لكن وزارة التجارة أمرت في حزيران شركة "أنثروبيك" بتعليق كل أشكال النفاذ الخارجي إلى نموذجيها "كلود فايبل 5" و"ميثوس 5"، مستندة إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي مرتبطة بما وُصف بعملية "كسر للحواجز الأمنية"، تمكن خلالها مستخدمون من تجاوز الضوابط الموضوعة للحد من قدرات هذين النموذجين.

واضطرت الشركة إلى إيقاف كلا النموذجين بالكامل لأكثر من أسبوعين قبل أن يُتاحا تدريجا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "الاتحاد" يودع بطولة غرب آسيا لكرة القدم النسوية

طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار

عربي ودولي طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار

البيت الأبيض يستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن آلية جديدة للمراجعة الحكومية للذكاء الاصطناعي

عربي ودولي البيت الأبيض يستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن آلية جديدة للمراجعة الحكومية للذكاء الاصطناعي

ب

أخبار محلية الصفدي ونظيره البحريني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

jufdvdm

عربي ودولي ترامب: شركات النفط تجني أرباحا طائلة من الحرب على إيران

ل

عربي ودولي ترامب يهاجم المهاجرين ويحذر أوروبا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأعرب

عربي ودولي الكشف عن ما دار في الاتصال الهاتفي بين أردوغان وبن سلمان

ل

أخبار محلية الأمن: رصاصة في الهواء ليست طائشة بل قاتلة



 
 






الأكثر مشاهدة

 