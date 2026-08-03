البيت الأبيض يستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن آلية جديدة للمراجعة الحكومية للذكاء الاصطناعي

ولم يحدّد المسؤول من سيحضر المناقشات بشأن الآلية التنظيمية الجديدة المبيّنة في أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في الثاني من حزيران.
يتيح البند الرئيسي في إطار العمل هذا لشركات مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك" منح الحكومة إمكان الوصول إلى نماذجها الأكثر تطورا لمدة تصل إلى 30 يوما قبل طرحها للعامة.
وقد أثار هذا الأمر مخاوف بسبب نموذج "ميثوس" التابع لأنثروبيك الذي رفضت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، في بادئ الأمر، طرحه للعامة نظرا لقدراته على كشف الثغرات في أنظمة الحاسوب، بما في ذلك أنظمة البنوك والحكومات والمستشفيات.
وفي نهاية المطاف تم إصدار "ميثوس" إنما مع تقييد طريقة استخدامه.
لكن وزارة التجارة أمرت في حزيران شركة "أنثروبيك" بتعليق كل أشكال النفاذ الخارجي إلى نموذجيها "كلود فايبل 5" و"ميثوس 5"، مستندة إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي مرتبطة بما وُصف بعملية "كسر للحواجز الأمنية"، تمكن خلالها مستخدمون من تجاوز الضوابط الموضوعة للحد من قدرات هذين النموذجين.
واضطرت الشركة إلى إيقاف كلا النموذجين بالكامل لأكثر من أسبوعين قبل أن يُتاحا تدريجا.
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