الجمعة 2026-02-06 10:12 م

البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر بـ"الخطأ"

البيت الأبيض
 
الجمعة، 06-02-2026 10:01 م
الوكيل الإخباري-   حذف البيت الأبيض الجمعة، مقطع فيديو نشر على حساب الرئيس دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما على هيئة قردين، وذلك بعد انتقادات وُجهت للرئيس الأميركي لاستحضاره صورا عنصرية تستخدم منذ زمن طويل لتجريد ذوي الأصول الأفريقية من إنسانيتهم.اضافة اعلان


وقال مسؤول في البيت الأبيض رفض نشر اسمه إن أحد موظفي البيت الأبيض هو الذي شارك المنشور "بطريق الخطأ"، مضيفا أن المنشور حُذف.

جاء هذا التصريح بعد ساعات من وصف المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، موجة ردود الفعل السلبية على لقطات الفيديو، بما في ذلك من قبل عدد من المشرعين الجمهوريين البارزين، بأنها "غضب مفتعل".

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطعا مدته دقيقة واحدة يضخم مزاعمه بأن هزيمته في انتخابات 2020 جاءت نتيجة تزوير، وهي ادعاءات ثبت فيما بعد أنها خاطئة. وظهرت خلال المقطع لقطة، يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، لقردين راقصين رُكب عليهما رأسا أوباما وزوجته.

وسرعان ما أثار المنشور على شبكة ترامب (تروث سوشال) انتقادات من شخصيات سياسية بارزة، بما في ذلك السناتور الجمهوري تيم سكوت الحليف لترامب، وهو من أصل أفريقي.

وقال سكوت على منصة إكس "أتمنى أن يكون هذا ملفقا لأنه أكثر الأشياء عنصرية التي رأيتها تخرج من هذا البيت الأبيض... يجب على الرئيس حذفه".

وقبل الحذف، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن المنشور أثار "غضبا مفتعلا"، مضيفة أن "هذا مأخوذ من فيديو ساخر على الإنترنت يصور الرئيس ترامب على أنه ملك للغابة ويصور الديمقراطيين على أنهم شخصيات من فيلم الأسد الملك". وتضمن مقطع ترامب أغنية من هذا الفيلم الغنائي.

وأحجم متحدث باسم أوباما عن التعليق.
 
 


