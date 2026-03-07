السبت 2026-03-07 01:14 م

البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب

السبت، 07-03-2026 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   قال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض يطلب من الوكالات الاتحادية تكثيف الجهود لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع مع إيران، مما يشير إلى قلق من أن الخطوات المتخذة حتى اليوم قد لا تكون كافية.اضافة اعلان


وذكر أحد المصدرين أن مسؤولين من وزارات الطاقة والنقل والمالية ووكالة حماية البيئة طلبوا تقديم المزيد من الخيارات السياسية، مع التركيز على التدابير التي يمكن للرئيس دونالد ترامب تنفيذها دون موافقة الكونغرس.

وتشير هذه الطلبات إلى أن البيت الأبيض يستعد لاحتمال اتخاذ إجراءات أكثر جرأة إذا استمرت أسعار النفط والغاز في الارتفاع.

ويقول محللون سياسيون إن ارتفاع أسعار البنزين قد يضر بترامب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، عندما تكون السيطرة على الكونغرس على المحك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روغرز في بيان "من الواضح أن البيت الأبيض ينسق مع الوكالات المعنية بشأن هذه القضية المهمة، ولو لم نفعل ذلك، لكانت هناك مشكلة. وضع الرئيس ترامب وفريقه المعني بالطاقة خطة قوية للحفاظ على استقرار أسعار النفط قبل بدء عملية ملحمة الغضب بوقت طويل، وسيواصلون مراجعة جميع الخيارات الموثوقة وتنفيذها عند الاقتضاء".
 
 


