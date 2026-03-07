البيت الأبيض يسعى لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن أسعار الطاقة جراء الحرب

وذكر أحد المصدرين أن مسؤولين من وزارات الطاقة والنقل والمالية ووكالة حماية البيئة طلبوا تقديم المزيد من الخيارات السياسية، مع التركيز على التدابير التي يمكن للرئيس دونالد ترامب تنفيذها دون موافقة الكونغرس.
وتشير هذه الطلبات إلى أن البيت الأبيض يستعد لاحتمال اتخاذ إجراءات أكثر جرأة إذا استمرت أسعار النفط والغاز في الارتفاع.
ويقول محللون سياسيون إن ارتفاع أسعار البنزين قد يضر بترامب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، عندما تكون السيطرة على الكونغرس على المحك.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روغرز في بيان "من الواضح أن البيت الأبيض ينسق مع الوكالات المعنية بشأن هذه القضية المهمة، ولو لم نفعل ذلك، لكانت هناك مشكلة. وضع الرئيس ترامب وفريقه المعني بالطاقة خطة قوية للحفاظ على استقرار أسعار النفط قبل بدء عملية ملحمة الغضب بوقت طويل، وسيواصلون مراجعة جميع الخيارات الموثوقة وتنفيذها عند الاقتضاء".
-
أخبار متعلقة
-
البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
-
بوتين يدعو إلى وقف فوري لحرب إيران
-
بزشكيان: سنوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا
-
طيران الإمارات تعلّق رحلاتها من وإلى دبي حتى إشعار آخر
-
الحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلة نفط في الخليج
-
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت اللبنانية إلى 16 قتيلا
-
إيران تستهدف بمسيّرات قواعد أميركية في المنطقة ومنشأة استراتيجية في إسرائيل
-
الحرس الثوري الإيراني: نحن في انتظار القوات الأميركية التي ستواكب السفن في مضيق هرمز