الخميس 2026-06-25 03:11 ص

البيت الأبيض يطلب 87.6 مليار دولار لتمويل عمليات عسكرية وتعزيز الجاهزية

البيت الأبيض يطلب 87.6 مليار دولار لتمويل عمليات عسكرية وتعزيز الجاهزية
البيت الأبيض يطلب 87.6 مليار دولار لتمويل عمليات عسكرية وتعزيز الجاهزية
 
الخميس، 25-06-2026 01:20 ص
الوكيل الإخباري-   طلب البيت الأبيض من الكونغرس تخصيص تمويل إضافي بقيمة 87.6 مليار دولار، يذهب الجزء الأكبر منه إلى تغطية تكاليف الحرب الأميركية ضد إيران، وإعادة تزويد وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بالمعدات والمخزونات العسكرية.اضافة اعلان


وأرسل مكتب الإدارة والميزانية، الأربعاء، طلب التمويل إلى الكونغرس، في وقت تشهد فيه واشنطن انقساماً سياسياً بشأن استمرار الانخراط العسكري الأميركي، وسط معارضة من عدد من المشرعين لأي عمليات قتالية إضافية.

ويتضمن الطلب تخصيص 67 مليار دولار لوزارة الدفاع لتلبية احتياجات عاجلة مرتبطة بالحرب ضد إيران، تشمل تمويل القوات المسلحة، وتعزيز الجاهزية العسكرية، وإعادة بناء المخزونات الاستراتيجية.

كما يشمل التمويل المقترح مخصصات لدعم المزارعين الأميركيين، وتمويل جهود مكافحة فيروس إيبولا في وسط أفريقيا، إضافة إلى مشروعات للبنية التحتية وإعادة تأهيل مرافق في العاصمة واشنطن.

وجاء تقديم الطلب بعد ساعات من انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، على خلفية تصويتهم لصالح مشروع يتعلق بصلاحيات الحرب، يهدف إلى الحد من أي انخراط عسكري أميركي إضافي ضد إيران.

ودعا مدير مكتب الإدارة والميزانية، روس فوت، الكونغرس إلى الإسراع في إقرار التمويل، مؤكداً أن الطلب يستجيب لاحتياجات "مهمة وعاجلة".
 
 


gnews

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