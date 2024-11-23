البيت الأبيض يعرب عن خشيته من تعاون روسيا وكوريا الشمالية

وقالت راب هوبر، متحدثة في مناقشة نظمت بمركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية: "في رأيي سيشكل (التعاون الروسي الكوري الشمالي) تحديا خطيرا للإدارة الأمريكية في السنوات المقبلة".
وكررت مساعدة الرئيس الأمريكي المزاعم التي عبرت عنها واشنطن مرارا بأن "الآلاف من الأفراد العسكريين الكوريين الشماليين يتواجدون على الأراضي الروسية اليوم".
وكما أشارت المسؤولة في البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تزود كوريا الديمقراطية في المقابل بمنتجات عالية التقنية.
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