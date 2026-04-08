البيت الأبيض يعلن تحقيق نصر عسكري في إيران

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "عملية الغضب الملحمي" حققت أهدافها ضمن السقف الزمني الذي حدده دونالد ترامب.





وأعلنت تحقيق “نصر عسكري” للولايات المتحدة في إيران، مشيرة إلى أن نجاح الجيش الأمريكي منح الرئيس نفوذًا كبيرًا في المفاوضات مع طهران.



وأضافت أن الرئيس ترامب نجح في تأمين إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مؤكدة أن الولايات المتحدة حققت وتجاوزت أهدافها العسكرية الرئيسية خلال 38 يومًا من العمليات المكثفة.





