الأربعاء 2026-04-08 11:08 م

البيت الأبيض يعلن تحقيق نصر عسكري في إيران

الأربعاء، 08-04-2026 05:04 ص
الوكيل الإخباري-   قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن “عملية الغضب الملحمي” حققت أهدافها ضمن السقف الزمني الذي حدده دونالد ترامب.اضافة اعلان


وأعلنت تحقيق “نصر عسكري” للولايات المتحدة في إيران، مشيرة إلى أن نجاح الجيش الأمريكي منح الرئيس نفوذًا كبيرًا في المفاوضات مع طهران.

وأضافت أن الرئيس ترامب نجح في تأمين إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مؤكدة أن الولايات المتحدة حققت وتجاوزت أهدافها العسكرية الرئيسية خلال 38 يومًا من العمليات المكثفة.
 
 


