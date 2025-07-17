البيت الأبيض يكشف تفاصيل الحالة الصحية لترامب ​

الوكيل الإخباري - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لفحوصات أوعية دموية بعد أن لاحظ وجود تورم في ساقيه، وجاءت جميع النتائج ضمن الحدود الطبيعية.



وأوضحت ليفيت أن ترامب أشار إلى "تورم طفيف في الجزء السفلي من ساقيه"، ما دفع الفريق الطبي في البيت الأبيض إلى تقييم حالته الصحية.

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وقالت ليفيت خلال الإيجاز الصحفي اليومي في البيت الأبيض: "أجرى الرئيس فحصا شاملا شمل دراسات تشخيصية للأوعية الدموية، وتم إجراء تخطيط دوبلر وريدي للأطراف السفلية من الجانبين، والذي كشف عن وجود قصور وريدي مزمن، وهي حالة حميدة وشائعة، لا سيما لدى الأفراد الذين تجاوزوا سن السبعين".



وأضافت ليفيت أنه لم يُعثر على أي دليل على وجود جلطة وريدية عميقة أو مرض في الشرايين، كما أظهر تخطيط صدى القلب أن بنية القلب ووظيفته طبيعية، مشيرة إلى أن جميع نتائج الفحوصات كانت "ضمن الحدود الطبيعية".



كما تطرّقت ليفيت إلى صور تم تداولها عبر الإنترنت تظهر كدمات طفيفة على ظهر يد الرئيس، وعزت تلك الكدمات إلى "تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة ناتج عن المصافحة المتكررة".



وأكدت ليفيت في ختام حديثها: "الرئيس لا يزال يتمتع بصحة ممتازة".



جدير بالذكر أن انتفاخ قدمي ترامب ظهر جليا خلال حضوره نهائي كاس العالم للأندية، مما اثار الكثير من التساؤلات حول وضعه الصحي.

RT