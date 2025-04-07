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البيت الأبيض يلغي مؤتمرا صحفيا كان مقررا بين ترامب ونتنياهو

البيت الأبيض
البيت الأبيض
 
الإثنين، 07-04-2025 09:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان


ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب ونتنياهو سيتلقّيان أسئلة من عدد محدود من الصحفيين في المكتب البيضاوي.
 
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