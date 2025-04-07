البيت الأبيض يلغي مؤتمرا صحفيا كان مقررا بين ترامب ونتنياهو

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب ونتنياهو سيتلقّيان أسئلة من عدد محدود من الصحفيين في المكتب البيضاوي.
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