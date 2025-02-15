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البيت الأبيض يمنع صحفيي "أسيوشيتد برس" من مرافقة ترامب

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 15-02-2025 08:20 ص

الوكيل الإخباري- استبعدت إدارة البيت الأبيض مراسلي وكالة "أسوشيتد برس" من مرافقة الرئيس دونالد ترامب وتغطية إحدى فعالياته الرسمية.

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ووفقا لجدول زيارة ترامب المعلن عنه اليوم السبت، سيُرافق الرئيس خلال هذه الرحلة وكالتا أنباء فقط، هما رويترز وبلومبيرغ. بالإضافة إلى ذلك، ستُرافقه شبكة فوكس نيوز التلفزيونية، وصحيفة نيويورك بوست المطبوعة، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).


وفي وقت سابق، اتهمت وكالة أسوشيتد برس إدارة ترامب بانتهاك الدستور الأمريكي، وذلك بعد قرار الإدارة تقييد وصول صحفيي الوكالة إلى البيت الأبيض والطائرة الرئاسية. وجاء هذا القرار بعد رفض الوكالة تسمية خليج المكسيك بـ"خليج أمريكا".


كما أدانت جمعية مراسلي البيت الأبيض بشدة قرار إدارة ترامب منع وكالة أسوشيتد برس من حضور مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ووصفت الجمعية هذا القرار بأنه "تصعيد غير مقبول" وانتهاك لحرية الصحافة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا هيل.


وتعرضت وكالة أسوشيتد برس لانتقادات متكررة من قبل الملياردير إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية حيث سخر ماسك مؤخرا من الوكالة بعد أن أشارت إلى أنها تلقت أكثر من 52 مليون دولار من الميزانية الأمريكية.


كما وصفها في وقت سابق بأنها "آلة دعاية يسارية متطرفة".

 

RT

 
gnews

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