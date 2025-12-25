البيت الأبيض ينتقد The Guardian ويصفها ببوق اليساريين

وكانت صحيفة «الغارديان» قد نشرت في وقت سابق مقالة تحدثت فيها عن حالات مختلفة من «الارتباك» في كلمات الرئيس الأمريكي، مع الزعم بأن سلوكه في ولايته الرئاسية الثانية يمكن وصفه بأنه غير قابل للتكهن وغريب، ما يثير تساؤلات حول قدراته العقلية.
وقالت هيوستن: «صحيفة الغارديان هي بوق لليسار، ويجب أن تخجل بشدة من نشر هذه التفاهات».
وأشارت ممثلة البيت الأبيض إلى أن أخلاقيات العمل الدؤوب التي يتمتع بها ترامب، وطاقته التي لا تضاهى، وانفتاحه التاريخي، تتناقض بشكل صارخ مع السنوات الأربع الماضية، عندما أخفت وسائل الإعلام عمدًا عن الأمريكيين التدهور العقلي والجسدي الحاد الذي عانى منه الرئيس السابق جو بايدن.
وفي الأول من ديسمبر الجاري، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الفحص القلبي الذي خضع له ترامب أظهر نتائج طبيعية، وأن قلب الرئيس الأمريكي وأوعيته الدموية في حالة ممتازة.
وفي الثاني من ديسمبر، ردّ ترامب بضحكة على التلميح إلى أن صحته تثير قلقًا أكبر مقارنة بصحة بايدن.
روسيا اليوم
