الخميس 2025-12-25 01:49 ص

البيت الأبيض ينتقد The Guardian ويصفها ببوق اليساريين

البيت الأبيض ينتقد The Guardian ويصفها ببوق اليساريين
البيت الأبيض ينتقد The Guardian ويصفها ببوق اليساريين
الخميس، 25-12-2025 12:52 ص
الوكيل الإخباري-   انتقدت ليز هيوستن، مساعدة المتحدثة باسم البيت الأبيض، صحيفة «الغارديان» البريطانية على نشرها معلومات عن احتمال وجود مشاكل في الصحة العقلية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وكانت صحيفة «الغارديان» قد نشرت في وقت سابق مقالة تحدثت فيها عن حالات مختلفة من «الارتباك» في كلمات الرئيس الأمريكي، مع الزعم بأن سلوكه في ولايته الرئاسية الثانية يمكن وصفه بأنه غير قابل للتكهن وغريب، ما يثير تساؤلات حول قدراته العقلية.

وقالت هيوستن: «صحيفة الغارديان هي بوق لليسار، ويجب أن تخجل بشدة من نشر هذه التفاهات».

وأشارت ممثلة البيت الأبيض إلى أن أخلاقيات العمل الدؤوب التي يتمتع بها ترامب، وطاقته التي لا تضاهى، وانفتاحه التاريخي، تتناقض بشكل صارخ مع السنوات الأربع الماضية، عندما أخفت وسائل الإعلام عمدًا عن الأمريكيين التدهور العقلي والجسدي الحاد الذي عانى منه الرئيس السابق جو بايدن.

وفي الأول من ديسمبر الجاري، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الفحص القلبي الذي خضع له ترامب أظهر نتائج طبيعية، وأن قلب الرئيس الأمريكي وأوعيته الدموية في حالة ممتازة.

وفي الثاني من ديسمبر، ردّ ترامب بضحكة على التلميح إلى أن صحته تثير قلقًا أكبر مقارنة بصحة بايدن.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال رويترز: واشنطن تعتزم الإبقاء على حصار صادرات النفط الفنزويلي

البيت الأبيض ينتقد The Guardian ويصفها ببوق اليساريين

عربي ودولي البيت الأبيض ينتقد The Guardian ويصفها ببوق اليساريين

ل

طب وصحة كم مرة يجب تناول السمك أسبوعيا؟

الأرصاد: طقس بارد نسبيًا الخميس وتحذيرات من الضباب والصقيع

الطقس الأرصاد: طقس بارد نسبيًا الخميس وتحذيرات من الضباب والصقيع

ب

طب وصحة أفضل وقت للفطور لخفض الكوليسترول

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة سحب شوكولاتة شائعة من الأسواق الأمريكية لمخاطر صحية قاتلة

ب

أخبار محلية اتحاد عمان يتجاوز الجليل بدوري " سي اف آي" الممتاز



 






الأكثر مشاهدة