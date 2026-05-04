البيت الأبيض ينشر صورة ترامب: "أنا أملك كل الأوراق"

الوكيل الإخباري- نشر البيت الأبيض صورة على موقع إكس تُظهر دونالد ترامب ممسكا بمجموعة أوراق لعب "أونو"، مع تعليق: "أنا أملك كل الأوراق"، بعد أن نشرها الرئيس الأمريكي على منصة "تروث سوشال".



ويبدو أن الصورة، التي نُشرت دون أي تعليق إضافي، رسالة مُوجهة إلى إيران وسط التوترات المُستمرة في مضيق هرمز وعدم الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

