البيت الأبيض ينصح الأمريكيين بعدم السفر للبنان

وطالب كيربي، الأمريكيين بشدة بتجنب السفر إلى لبنان أو مغادرته إذا كانوا هناك فعلًا، بحسب وكالة "رويترز".
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