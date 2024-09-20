البيت الأبيض ينصح الأمريكيين بعدم السفر للبنان

11:51 م

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إنه ليس لديه علم بما إذا كانت إسرائيل قد أخطرت الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات في بيروت الجمعة. اضافة اعلان





وطالب كيربي، الأمريكيين بشدة بتجنب السفر إلى لبنان أو مغادرته إذا كانوا هناك فعلًا، بحسب وكالة "رويترز".