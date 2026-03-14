الإثنين 2026-03-16 06:51 م

البيت الأبيض ينصح الجيش الإيراني بالاستسلام

أرشيفية
 
السبت، 14-03-2026 06:41 م
الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض الأمريكي إن الحكمة تقتضي "أن يلقي الجيش الإيراني وجميع الأطراف المتورطة معه أسلحتهم وينقذوا ما تبقى من بلادهم".اضافة اعلان


وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في مناطق وسط العصمة الإيرانية طهران.

ودخلت المواجهة الأمريكية الإسرائيلية المباشرة مع إيران يومها الـ15 على وقع تصعيد غير مسبوق وتحولات ميدانية متسارعة.

وأعلنت طهران عن تطور إستراتيجي بإخراج حاملة طائرات أمريكية من الخدمة، وسط أنباء عن مقتل 6 أشخاص غربي البلاد.
 
 


