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البيت الأبيض ينفي تقريرا بأنه يبحث عن وزير دفاع جديد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الإثنين، 21-04-2025 10:37 م
الوكيل الإخباري-   نفى البيت الأبيض الاثنين، تقريرا أشار إلى أن الإدارة الأميركية شرعت في البحث عن وزير دفاع جديد بعد ما تردد حول مشاركة الوزير الحالي بيت هيجسيث لتفاصيل هجوم مارس/ آذار على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران عبر مجموعة تراسل.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن تقرير الإذاعة الوطنية العامة (إن.بي.آر) غير صحيح.

وكتبت المتحدثة على منصة إكس: "مثلما قال الرئيس (دونالد ترامب) صباح اليوم، إنه يدعم وزير الدفاع بقوة".
 
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