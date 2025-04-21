البيت الأبيض ينفي تقريرا بأنه يبحث عن وزير دفاع جديد

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن تقرير الإذاعة الوطنية العامة (إن.بي.آر) غير صحيح.
وكتبت المتحدثة على منصة إكس: "مثلما قال الرئيس (دونالد ترامب) صباح اليوم، إنه يدعم وزير الدفاع بقوة".
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