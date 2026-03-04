الأربعاء 2026-03-04 10:08 م

البيت الأبيض: 49 قياديا إيرانيا رفيع المستوى بمن فيهم المرشد قتلوا

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن 49 قياديا إيرانيا رفيع المستوى بمن فيهم المرشد الإيراني علي خامنئي قتلوا خلال الضربات على إيران.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، للصحفيين، إنه تم القضاء على برنامج إيران النووي، وإن هدف الحرب تدمير صواريخ إيران وبحريتها.


وأوضحت أنه تم تدمير 20 قطعة بحرية باستخدام الطوربيدات، مشيرة إلى أنه لا توجد أي سفينة حربية في بحر العرب.


وأشارت إلى أن من أهداف الحرب عدم تمكين وكلاء إيران من الولايات المتحدة.


وشددت على أن الاستخبارات الأميركية تراقب من كثب من سيخلف خامنئي، مضيفة أن ترامب ومستشاريه يبحثون الدور الذي قد تلعبه الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الحملة العسكرية.


ولفتت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان لديه "شعور قوي" بأن إيران ستهاجم المنطقة قبل بدء الحرب، مشيرة إلى أن ترامب يعتقد أن الأميركيين يدعمون العملية ضد إيران.


وبينت أن القوات الأميركية قصفت 2000 هدف ودمرت المئات من المسيرات والصواريخ، مضيفة "قريبا سيكون هناك هيمنة كاملة على الأجواء الإيرانية".


وقالت ليفيت، إن "النظام الإيراني رفض التفاوض بحسن نية واختار مسار العنف والدمار، ويحصد الآن نتائج أفعاله" مبينة أن النظام الإيراني كان يسعى لرفع العقوبات من أجل تطوير برنامجه النووي.


وأضافت أن النظام الإيراني رفض كل العروض الأميركية والمقترحات لمساعدته على تطوير برنامج نووي سلمي، وأن "إيران رفضت مسار السلام؛ لأن نظامها كان يريد تطوير أسلحة نووية".

 
 


