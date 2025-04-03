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التجارة العالمية تحذر من خطر اندلاع حرب الرسوم الجمركية

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 03-04-2025 10:09 م

الوكيل الإخباري-    حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، من خطر اندلاع حرب جمركية في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة، داعية إلى اتباع نهج مسؤول تجاه الضغوط الناشئة لمنع تصعيد التوترات التجارية.

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وقالت: " أشعر بقلق عميق إزاء إمكانية اندلاع حرب الرسوم الجمركية مع دورة من التدابير الانتقامية التي من شأنها، أن تؤدي إلى مزيد من تقليص التجارة، فالتدابير التجارية بهذا الحجم من الممكن أن تؤدي إلى تحويل كبير للتجارة"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس.


وأضافت: "لقد تواصل معنا العديد من أعضائنا ونحن نتواصل معهم بنشاط للإجابة عن أسئلتهم حول التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاداتهم والنظام التجاري العالمي"، مشيرة إلى أنهم يراقبون ويحللون عن كثب الإجراءات التي اتخذها الأميركيون.


وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، وهي خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.

 
gnews

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