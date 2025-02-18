 
الثلاثاء 2025-02-18 12:24 م
 

"التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" يرفض تهجير الفلسطينيين

35 دولة ومنظمة شاركت باجتماع القاهرة للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين
35 دولة ومنظمة شاركت باجتماع القاهرة للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين
الثلاثاء، 18-02-2025 10:56 ص
الوكيل الإخباري-   أكد "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهي الدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، تماشياً مع مواقف وزراء اليمين المتطرف الإسرائيليين.اضافة اعلان


واستضافت القاهرة يوم الإثنين الماضي الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وشارك في الاجتماع كل من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليبي لازاريني، وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاخ، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السعودية إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وكان الاجتماع الأول قد انعقد بالرياض في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

dchdf

أخبار الشركات جورامكو تعلن عن شراكات جديدة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2025

ا

اقتصاد محلي 21.116 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي

جامعة آل البيت

أخبار محلية جامعة حكومية تعلن عن مواعيد الدوام في رمضان

بلف

أخبار الشركات بنك الأردن يدعم الاستثمار والتنمية المستدامة برعاية مؤتمر "مستقبل رقمي مستدام"

اع89

أسواق ومال "أهم ميزات تداول العملات المشفرة والفوركس عبر الإنترنت: فرص استثمارية متنوعة ومرنة"

ل

اقتصاد محلي البنك المركزي يحدد دوام البنوك خلال رمضان

وزارة العمل

أخبار محلية العمل تدعو الباحثين عن العمل للمسارعة في الدخول لمنصة "سجل" للتشغيل

جانب من التدريب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تدرب موظفيها على توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية



 




الأكثر مشاهدة