"التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" يرفض تهجير الفلسطينيين

واستضافت القاهرة يوم الإثنين الماضي الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية.
وشارك في الاجتماع كل من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليبي لازاريني، وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاخ، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السعودية إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وكان الاجتماع الأول قد انعقد بالرياض في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الجزيرة
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