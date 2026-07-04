السبت 2026-07-04 09:49 ص

التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف السعودية

التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف السعودية
التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف السعودية
 
السبت، 04-07-2026 08:42 ص
الوكيل الإخباري-   قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه سيرد بكل حزم "وقوة غير مسبوقة" على أية محاولة لاستهداف السعودية.اضافة اعلان


وأضاف التحالف في بيانه، فجر السبت، "سنتصدى بكل حزم وقوة غير مسبوقة لأي محاولة تستهدف المملكة أو مواطنيها أو مقدراتها الوطنية، أو تمس سيادة الجمهورية اليمنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"

وبين أن السعودية عملت على حل الأزمة اليمنية عبر خارطة طريق رفضها الحوثيون.

وشدد على أن تصريحات الحوثيين ضد السعودية محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها.

جاء هذا البيان بعد ساعات من تحذير الحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران أنهم سيستهدفون المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بعد هدفين عكسيين .. محمد هاني يوجه رسالة مؤثرة بعد تأهل مصر التاريخي

كأس العالم بعد هدفين عكسيين .. محمد هاني يوجه رسالة مؤثرة بعد تأهل مصر التاريخي

ترامب يصدر عفوا عن 11 محكوما "اضطهدهم" بايدن

عربي ودولي ترامب يصدر عفوا عن 11 محكوما "اضطهدهم" بايدن

الاحتلال يواصل خروقاته في غزة .. استهدافات ونسف منازل شرق خان يونس

فلسطين الاحتلال يواصل خروقاته في غزة .. استهدافات ونسف منازل شرق خان يونس

منتخب السلة يختتم الدور الأول بمواجهة العراق غداً

أخبار محلية منتخب السلة يختتم الدور الأول بمواجهة العراق غداً

التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف السعودية

عربي ودولي التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف السعودية

في عيد الاستقلال .. ترامب يحذر من تهديدات تستهدف الهوية الأميركية

عربي ودولي في عيد الاستقلال .. ترامب يحذر من تهديدات تستهدف الهوية الأميركية

وفيات السبت 4-7-2026

الوفيات وفيات السبت 4-7-2026

انطلاق مراسم تشييع علي خامنئي في طهران وسط مشاركة واسعة

عربي ودولي انطلاق مراسم تشييع علي خامنئي في طهران وسط مشاركة واسعة



 
 






الأكثر مشاهدة

 