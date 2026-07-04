التحالف بقيادة السعودية في اليمن: سنرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف السعودية

08:42 ص

الوكيل الإخباري- قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه سيرد بكل حزم "وقوة غير مسبوقة" على أية محاولة لاستهداف السعودية. اضافة اعلان





وأضاف التحالف في بيانه، فجر السبت، "سنتصدى بكل حزم وقوة غير مسبوقة لأي محاولة تستهدف المملكة أو مواطنيها أو مقدراتها الوطنية، أو تمس سيادة الجمهورية اليمنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"



وبين أن السعودية عملت على حل الأزمة اليمنية عبر خارطة طريق رفضها الحوثيون.



وشدد على أن تصريحات الحوثيين ضد السعودية محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها.



جاء هذا البيان بعد ساعات من تحذير الحوثيين في اليمن المتحالفين مع إيران أنهم سيستهدفون المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني.









