التحالف بقيادة السعودية يشن غارة على ميناء المكلا في اليمن

ميناء المكلا على الساحل الجنوبي الشرقي للجمهورية اليمنية
الثلاثاء، 30-12-2025 07:39 ص
الوكيل الإخباري-   شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن غارة جوية محدودة استهدفت "دعما عسكريا خارجيا" في ميناء المكلا، وذلك بعد أيام من تحذيره للمجلس الانتقالي الجنوبي، الجماعة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن، من تنفيذ تحركات عسكرية في محافظة حضرموت بشرق البلاد.اضافة اعلان


وأدى الهجوم الذي شنه الانفصاليون في وقت سابق من الشهر إلى مواجهة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية في اليمن، الغارق في حرب أهلية منذ عام 2014.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات دخلتا ميناء المكلا يومي السبت والأحد "دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين، وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع".

وأكد المالكي أن ما حديث "يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام (2015م)".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف قوله إن الغارة على ميناء المكلا "لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أو أضرار جانبية".
 
 


