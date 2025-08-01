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التحذير من عاصفة قوية قد تضرب بريطانيا برياح قوية غير معتادة

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 01-08-2025 04:11 م
الوكيل الإخباري-  أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيراً من عاصفة فلوريس التي من المتوقع أن تجلب رياحاً قوية وغير معتادة قد تسبب اضطرابات في أجزاء من إسكتلندا، إيرلندا الشمالية، ويلز، وشمال إنجلترا يوم الاثنين المقبل.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 85 ميلاً في الساعة على السواحل والتلال الإسكتلندية المكشوفة، بينما تتراوح بين 60 و70 ميلاً في الساعة في المناطق الأخرى.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، يرافق الرياح أمطار غزيرة تزيد من احتمالية وقوع أضرار، فيما نصحت الهيئة العامة، الناس بتأمين الأثاث الخارجي والأشياء المتنقلة لتجنب الحوادث. وحذرت من مخاطر الحطام الطائر والأمواج العالية التي قد تسبب إصابات.

ومن المتوقع أن تؤثر العاصفة على حركة النقل، مع احتمالية تأخير أو إلغاء بعض خدمات الطرق والسكك الحديدية والرحلات الجوية والعبارات، خاصة مع تزامنها مع عطلات المدارس.
 
 
gnews

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