التحقيقات بمقتل الحاخام الاسرائيلي بالإمارات تستبعد تورط إيران

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، عن مصادر أن المؤشرات الحالية تظهر أن الذين قتلوا الحاخام الإسرائيلي -من أصل مولدوفي- تسفي كوغان لم يعملوا بناءً على توجيهات من إيران.

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وبحسب الصحيفة، تشير التحقيقات الأولية إلى أن العملية قد تكون نُفذت بواسطة مجموعة من الأوزبكيين، مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير.



وتؤكد المصادر للصحيفة أن الجناة لم يتصرفوا بناءً على أوامر من إيران، رغم أن أسلوب التنفيذ مشابه لطريقة عمل طهران مع ما وصفتها بشبكات مرتزقة في هجمات سابقة.



وقد نفت السفارة الإيرانية في الإمارات بشدة أي تورط لطهران في الحادثة.



ورفعت إسرائيل مستوى التأهب الأمني في بعثاتها الدبلوماسية حول العالم خوفًا من هجمات مشابهة.



وكانت وكالة أنباء الإمارات قد قالت، أمس الأحد، إن السلطات ألقت القبض على 3 من المشتبه بهم في قتل شخص مقيم في الدولة يدعى تسفي كوغان، يحمل الجنسية المولدوفية وفقًا للأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى دولة الإمارات.



وقالت الوكالة إن وزارة الداخلية أعلنت، في بيان، عن تمكنها في وقت قياسي من القبض على الجناة في الحادثة، وشددت على أنها "ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه".



وتعليقًا على الحادثة، قال السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة إن الإمارات تنعى الحاخام كوغان، وترى أن "مقتله لم يكن مجرد جريمة في الإمارات بل كان جريمة ضدها، فقد كان هجومًا على وطننا وقيمنا ورؤيتنا".



وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس الأحد العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان المفقود منذ يوم الخميس في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال مكتب نتنياهو والخارجية الإسرائيلية في بيان مشترك: "عثرت سلطات المخابرات والأمن في دولة الإمارات على جثة تسفي كوغان المفقود منذ يوم الخميس". ووصف البيان مقتل كوغان بـ"العمل الإرهابي الشنيع المعادي للسامية"، وفق تعبيره.



كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات، ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الإسرائيلية .