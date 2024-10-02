التحقيق في إطلاق نار استهدف سفارة إسرائيل في السويد

الوكيل الإخباري- قالت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، إنها تحقق في حادث إطلاق نار على سفارة إسرائيل في ستوكهولم مساء الثلاثاء.



وسمع إطلاق نار الثلاثاء في شارع قريب من السفارة في وسط ستوكهولم على ما أوضح المصدر نفسه.

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وقالت الملحقة الإعلامية في شرطة ستوكهولم ريبيكا لاندبرغ لوكالة "فرانس برس": "سجلنا أثارا تشير إلى تعرض سفارة إسرائيل لإطلاق نار لكننا لا نريد الكشف عن مزيد من التفاصيل لأن التحقيق متواصل".

وأشارت الشرطة في بيان إلى وجود آثار على المبنى.