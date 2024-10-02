التحقيق في إطلاق نار استهدف سفارة إسرائيل في السويد

وسمع إطلاق نار الثلاثاء في شارع قريب من السفارة في وسط ستوكهولم على ما أوضح المصدر نفسه.
وقالت الملحقة الإعلامية في شرطة ستوكهولم ريبيكا لاندبرغ لوكالة "فرانس برس": "سجلنا أثارا تشير إلى تعرض سفارة إسرائيل لإطلاق نار لكننا لا نريد الكشف عن مزيد من التفاصيل لأن التحقيق متواصل".
ولم توقف الشرطة أي شخص إلا أن كاميرات مراقبة عدة منصوبة في المنطقة وتعمل الشرطة على جمع العناصر المادية وتحليلها على ما قالت الناطقة.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 14 جندياً إسرائيلياً باشتباكات عنيفة في جنوب لبنان
-
لافروف يلتقي دبلوماسيين من الشرق الأوسط في موسكو
-
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ندعم الرد الإسرائيلي على إيران
-
الاحتلال ينشر صوراً لاجتياز دباباته للجدار الحدودي مع لبنان
-
إسرائيل تعلن أن غوتيريش "شخص غير مرغوب فيه بإسرائيل"
-
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لدعم لبنان غداً
-
القوات الروسية تسيطر على بلدات وقرى في دونيتسك
-
بدء المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض