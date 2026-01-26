التدخل عسكريا في إيران "ليس الخيار المفضل" لفرنسا

وصرّحت روفو في برنامج "لوغران جوري" الذي يبث إذاعيا وتلفزيونيا وعبر صحيفة لوفيغارو: "أعتقد أنه يجب علينا دعم الشعب الإيراني بكل الطريق الممكنة، بما في ذلك التحدث عنه كما نفعل الآن".
وأعربت عن أسفها لصعوبة "توثيق الجرائم الضخمة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد شعبه" بسبب حجب الإنترنت المتواصل منذ أكثر من أسبوعين.
