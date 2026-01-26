الإثنين 2026-01-26 02:06 ص

التدخل عسكريا في إيران "ليس الخيار المفضل" لفرنسا

الوكيل الإخباري-   قالت الوزيرة المفوضة للجيوش الفرنسية أليس روفو الأحد، إنّ التدخل عسكريا في إيران، وهو ما هدّد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات "ليس الخيار المفضل" لباريس.

وصرّحت روفو في برنامج "لوغران جوري" الذي يبث إذاعيا وتلفزيونيا وعبر صحيفة لوفيغارو: "أعتقد أنه يجب علينا دعم الشعب الإيراني بكل الطريق الممكنة، بما في ذلك التحدث عنه كما نفعل الآن".


وأعربت عن أسفها لصعوبة "توثيق الجرائم الضخمة التي ارتكبها النظام الإيراني ضد شعبه" بسبب حجب الإنترنت المتواصل منذ أكثر من أسبوعين.

 
 


