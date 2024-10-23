التشيك تعتزم تقديم 500 ألف قذيفة لنظام كييف

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء التشيكي إن أوكرانيا ستحصل على 500 ألف قذيفة بحلول نهاية العام.



وأشار بيتر فيالا إلى أن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا عن طريق تزويدها بهذا النوع من الذخيرة سيستمر دون انقطاع.

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وقال فيالا في مقابلة مع وكالة الأنباء التشيكية "ČTK": "بحلول نهاية عام 2024، ستحصل أوكرانيا على 500 ألف قذيفة مدفعية كجزء من المبادرة التشيكية لشرائها من دول ثالثة.



وأضاف: "سنحقق هدفنا المتمثل في 500 ألف قذيفة من العيار الكبير [سيتم إرسالها إلى أوكرانيا]".

RT