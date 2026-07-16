التضخم الأسبوعي في روسيا يتباطأ بشكل ملحوظ

غير أن أسعار الوقود واصلت تسجيل زيادات، مما حد من تأثير الانخفاض الموسمي للخضراوات، إذ ارتفع سعر البنزين بنسبة 2.25%، بينما قفز سعر الديزل بنسبة 3.18%، ليكون الوقود العامل الأبرز في موازنة التضخم.
وعلى الصعيد السنوي، يواصل التضخم وتيرته التنازلية بشكل تدريجي، حيث بلغ 5.62% بحلول 13 يوليو 2026، مقارنة بـ 6.02% في نهاية يونيو الماضي، في مؤشر إيجابي على تراجع الضغوط التضخمية رغم استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.
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