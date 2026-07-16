التضخم الأسبوعي في روسيا يتباطأ بشكل ملحوظ

الوكيل الإخباري- سجل معدل التضخم الأسبوعي في روسيا 0.17% خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 يوليو الجاري، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ فيه 0.31%.

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