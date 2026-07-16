الخميس 2026-07-16 02:05 م

التضخم الأسبوعي في روسيا يتباطأ بشكل ملحوظ

وعزت هيئة الإحصاء الروسية "روستات" هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 1%، حيث قادت الخضراوات الموجة الانكماشية، مع انخفاض ملحوظ في أسعار الخيار بنسبة 6.3%، والطماطم بنسبة 3.7%. غير
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 12:13 م

الوكيل الإخباري-   سجل معدل التضخم الأسبوعي في روسيا 0.17% خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 يوليو الجاري، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ فيه 0.31%.

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وعزت هيئة الإحصاء الروسية "روستات" هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 1%، حيث قادت الخضراوات الموجة الانكماشية، مع انخفاض ملحوظ في أسعار الخيار بنسبة 6.3%، والطماطم بنسبة 3.7%.

غير أن أسعار الوقود واصلت تسجيل زيادات، مما حد من تأثير الانخفاض الموسمي للخضراوات، إذ ارتفع سعر البنزين بنسبة 2.25%، بينما قفز سعر الديزل بنسبة 3.18%، ليكون الوقود العامل الأبرز في موازنة التضخم.

وعلى الصعيد السنوي، يواصل التضخم وتيرته التنازلية بشكل تدريجي، حيث بلغ 5.62% بحلول 13 يوليو 2026، مقارنة بـ 6.02% في نهاية يونيو الماضي، في مؤشر إيجابي على تراجع الضغوط التضخمية رغم استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.

 
 


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