التعادل الإيجابي يحسم مواجهة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026

ودخل المنتخب القطري اللقاء بطموح تحقيق بداية قوية في مشواره المونديالي، إلا أن المنتخب السويسري فرض حضوره مبكراً بفضل تنظيمه الدفاعي وانضباطه التكتيكي.
وكاد "العنابي" أن يفتتح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة، بعدما استغل إدميلسون جونيور خطأً دفاعياً لينفرد بالمرمى، لكن الحارس السويسري غريغور كوبيل تألق في التصدي للمحاولة.
وفي الدقيقة 15، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سويسرا عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، كما أشهر بطاقة صفراء في وجه حارس قطر محمود أبو ندى. وتمكن بريل إمبولو من ترجمة الركلة إلى هدف التقدم السويسري في الدقيقة 16.
ومع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب قطر غولين لوبيتيغي ثلاثة تبديلات دفعة واحدة سعياً لتعديل النتيجة، لتزداد أفضلية المنتخب القطري تدريجياً مع مرور الوقت.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو فوز سويسري، نجح بوعلام خوخي في خطف هدف التعادل للعنابي عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، مانحاً منتخب بلاده نقطة ثمينة في بداية مشواره بالمجموعة الثانية.
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