الخميس 2026-07-02 03:22 م

التعاون الإسلامي تؤكد دور الأونروا في ضوء التفويض الأممي الممنوح لها

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
 
الخميس، 02-07-2026 03:11 م

الوكيل الإخباري-   أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدور السياسي والقانوني والإنساني لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم الخدمات الإنسانية في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جددت الأمانة العامة تأكيد ضرورة احترام دور وكالة الأونروا ومسؤولياتها وحماية مؤسساتها، والحفاظ على ولايتها والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمس.

 
 


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