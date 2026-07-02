التعاون الإسلامي تؤكد دور الأونروا في ضوء التفويض الأممي الممنوح لها

الوكيل الإخباري- أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدور السياسي والقانوني والإنساني لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم الخدمات الإنسانية في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

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