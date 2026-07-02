التعاون الإسلامي تؤكد دور الأونروا في ضوء التفويض الأممي الممنوح لها

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جددت الأمانة العامة تأكيد ضرورة احترام دور وكالة الأونروا ومسؤولياتها وحماية مؤسساتها، والحفاظ على ولايتها والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمس.
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