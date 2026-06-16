"التعاون الإسلامي" تدين افتتاح "إقليم أرض الصومال" سفارة في القدس

وأكدت أن إسرائيل -قوة الاحتلال- لا تملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة، وأن جميع القرارات والإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديمغرافي تعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.
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