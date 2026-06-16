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"التعاون الإسلامي" تدين افتتاح "إقليم أرض الصومال" سفارة في القدس

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
 
الثلاثاء، 16-06-2026 10:11 ص

الوكيل الإخباري-    أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، افتتاح ما يسمى بـ"إقليم أرض الصومال" سفارة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء غير قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

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وأكدت أن إسرائيل -قوة الاحتلال- لا تملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة، وأن جميع القرارات والإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديمغرافي تعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.

 
 


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