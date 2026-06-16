"التعاون الإسلامي" تدين افتتاح "إقليم أرض الصومال" سفارة في القدس

الوكيل الإخباري- أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، افتتاح ما يسمى بـ"إقليم أرض الصومال" سفارة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء غير قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

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