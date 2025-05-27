الثلاثاء 2025-05-27 12:13 م
 

التعاون الإسلامي تدين اقتحام المتطرف بن غفير المسجد الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
 
الثلاثاء، 27-05-2025 10:31 ص
الوكيل الإخباري- دانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير مع مجموعات من المستعمرين المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرة ذلك إمعانا في الممارسات الاستفزازية لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها.اضافة اعلان


وجددت المنظمة، في بيان، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، تأكيد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

نتت

فن ومشاهير بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين السوريين - فيديو

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يرعى احتفال جامعة جرش بعيد الاستقلال 79

تعبيرية

عربي ودولي 900 سيارة و71 نقطة طبية لخدمة الحجاج .. السعودية ترفع جاهزيتها الكاملة

رئيس الأرجنتين خافيير ميلي

عربي ودولي رئيس الأرجنتين يُكرّم في إسرائيل .. وجائزة مثيرة للجدل

ل

أسواق ومال أرباح القطاع الصناعي الصيني تشهد ارتفاعا ملحوظا

رئيس الديوان الملكي يلتقي مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي

ل

أخبار محلية قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

جانب من تنفيذ المشاريع

أخبار محلية البدء بتنفيذ 3 مشاريع صيانة طرق حيوية في محافظة الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة