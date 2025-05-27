التعاون الإسلامي تدين اقتحام المتطرف بن غفير المسجد الأقصى

وجددت المنظمة، في بيان، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، تأكيد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
بترا
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