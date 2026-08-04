التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

وحذرت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان اليوم الثلاثاء، من خطورة استمرار وتصاعد جرائم الاستيطان والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستعمرون المتطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
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