الثلاثاء 2026-08-04 01:26 م

التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
 
الثلاثاء، 04-08-2026 12:13 م

الوكيل الإخباري-   أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما استهداف المنشآت الصحية والسكنية وخيام النازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وحذرت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان اليوم الثلاثاء، من خطورة استمرار وتصاعد جرائم الاستيطان والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستعمرون المتطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

 
 


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