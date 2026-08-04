التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

الوكيل الإخباري- أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما استهداف المنشآت الصحية والسكنية وخيام النازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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