"التعاون الإسلامي" تدين جريمة إحراق مسجد في محافظة سلفيت

الوكيل الإخباري- أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، "الجريمة الإرهابية المتمثلة في إحراق مسجد في محافظة سلفيت بفلسطين المحتلة على يد مجموعات المستعمرين". وأكدت أن هذا الفعل الإجرامي يشكل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين حول العالم، واعتداءً على حرمة دور العبادة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف.





وحذرت المنظمة في بيان لها، من التصاعد الخطير والممنهج للاعتداءات والجرائم التي يرتكبها المستعمرون بحماية ودعم قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، والتي تأتي نتيجة لسياسات التحريض والتطرف والعنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.



وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بضرورة التحرك لضمان محاسبة جميع مرتكبي هذه الجرائم وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الاسرائيلي، وتجريم ازدراء الأديان وانتهاك حرمة المقدسات.



