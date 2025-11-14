"التعاون الإسلامي" تدين جريمة إحراق مسجد في محافظة سلفيت

وحذرت المنظمة في بيان لها، من التصاعد الخطير والممنهج للاعتداءات والجرائم التي يرتكبها المستعمرون بحماية ودعم قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، والتي تأتي نتيجة لسياسات التحريض والتطرف والعنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بضرورة التحرك لضمان محاسبة جميع مرتكبي هذه الجرائم وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الاسرائيلي، وتجريم ازدراء الأديان وانتهاك حرمة المقدسات.
