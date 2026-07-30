الخميس 2026-07-30 07:53 م

"التعاون الخليجي": الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها

أعلام مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أعلام مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 
الخميس، 30-07-2026 06:21 م
الوكيل الإخباري-   أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، بأشدّ العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت.اضافة اعلان


وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكّد البديوي تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، صرح بأن الدفاعات الجوية تعاملت، فجر الخميس، مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدّة لهذه الغاية.

وأكد أن إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، سعود عبدالعزيز العطوان، الخميس، أن هجوما إيرانيا استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمالي الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.
 
 


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