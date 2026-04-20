الإثنين 2026-04-20 01:13 ص

"التعاون الخليجي": سياساتنا تعزيز الثقة المتبادلة إقليميا ودوليا

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الإثنين، 20-04-2026 12:25 ص

الوكيل الإخباري-   أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مجلس التعاون ينتهج سياسات بناءة قائمة على التنمية والازدهار وليس الحروب والنزاعات ويسعى دائما للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة، وتعزيز الثقة المتبادلة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وبحسب بيان للأمانة العامة للمجلس نقلته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد، قال البديوي خلال مشاركته في جلسة "الشرق الأوسط ما بعد السياسة الصفرية" ضمن فعاليات منتدى انطاليا الدبلوماسي، إن مجلس التعاون يسعى الى تعزيز الثقة المتبادلة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مستندا إلى مبادئ راسخة في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وحل النزاعات بالطرق السلمية وهو ما يعزز الثقة بين الدول.

 
 


أكسيوس: وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم أداة محظورة

عربي ودولي أكسيوس: وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم أداة محظورة

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عربي ودولي "التعاون الخليجي": سياساتنا تعزيز الثقة المتبادلة إقليميا ودوليا

3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

فلسطين استشهاد طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة احتجزت سفينة حاولت خرق الحصار المفروض على إيران

محافظ جرش: ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة بأسواق المواشي

أخبار محلية محافظ جرش: ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة بأسواق المواشي

تربية عجلون تشارك ببرنامج القيادة للمدارس

أخبار محلية تربية عجلون تشارك ببرنامج القيادة للمدارس

تلفريك عجلون

أخبار محلية انطلاق مهرجان ربيع عجلون الخميس

إيران

عربي ودولي إعلام إيراني: القوات الأمريكية تطلق النار على سفينة إيرانية لإجبارها على العودة



 
 






