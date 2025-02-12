التعاون الخليجي: يجب حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الأممية

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي، أن موقف دول المجلس راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة بما فيها جميع أراضيه المحتلة.

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جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في الجلسة الحوارية "حالة العالم العربي" على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، في دبي.



وقال البديوي "إن القضية الفلسطينية واحدة لا تتجزأ، ويجب حلها وفق القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويجب اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه للوقوف مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.