التعاون الخليجي: يجب حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الأممية

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في الجلسة الحوارية "حالة العالم العربي" على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، في دبي.
وقال البديوي "إن القضية الفلسطينية واحدة لا تتجزأ، ويجب حلها وفق القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويجب اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه للوقوف مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.
وأكد أهمية تكثيف ودفع الجهود الدبلوماسية والسلمية نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
اشتباكات ضارية بين المقاومة وجنود الاحتلال بمخيم نور شمس
-
مسؤولون إسرائيليون: التصريحات الأميركية والإسرائيلية تعرض الصفقة للخطر
-
الشرع يصدر قرارا رئاسيا في سوريا
-
الرئاسة السورية تنشر تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين والشرع
-
الكرملين: بوتين يدعو ترامب لزيارة موسكو
-
الجيش الإسرائيلي يمدد فترة البقاء في جنوب لبنان
-
مصر وقطر تعملان "بشكل مكثف" لإنقاذ الهدنة في غزة
-
رويترز: السيسي لن يحضر أي مباحثات بالبيت الأبيض إذا شملت تهجير سكان غزة