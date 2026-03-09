التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية

الوكيل الإخباري- أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الخطير الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين الأبرياء وإصابة عدد منهم.

اضافة اعلان