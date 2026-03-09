التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية

وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي ، في بيان له اليوم، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويستهدف سلامة المدنيين والبنى التحتية، في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
-
أخبار متعلقة
-
البحرين تعلن إصابة مدنيين وتضرّر مبانٍ جراء هجوم بمسيّرات إيرانية
-
قطر: سنواصل السعي إلى خفض التصعيد في صراع إيران
-
البحرين: تدمير عشرات الصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة
-
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض مسيرة شرق منطقة الجوف
-
محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة
-
إسرائيل تعلن قصف مقر سلاح الجو للحرس الثوري في قلب طهران
-
رويترز: إيران تعين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا
-
بالفيديو .. محمد بن زايد يوجه رسالة؛ الإمارات بخير