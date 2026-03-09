الإثنين 2026-03-09 02:53 ص

التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجلس التعاون لدول الخليج
 
الإثنين، 09-03-2026 01:35 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الخطير الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين الأبرياء وإصابة عدد منهم.

وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي ، في بيان له اليوم، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويستهدف سلامة المدنيين والبنى التحتية، في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

 
 


