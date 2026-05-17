"التعاون الخليجي" يدين الاعتداء على الإمارات واستهداف محطة براكة للطاقة النووية

الأحد، 17-05-2026 10:34 م

الوكيل الإخباري-    دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات، بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكا سافرا لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.

 
 


