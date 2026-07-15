الأربعاء 2026-07-15 05:50 م

"التعاون الخليجي" يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على الأردن والبحرين والكويت

أعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
أعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 
الأربعاء، 15-07-2026 02:48 م
الوكيل الإخباري-   أدان مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، أشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة في دولة الكويت.اضافة اعلان


وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن ما أقدمت عليه إيران يمثل تصعيدا غير مسبوق، ويعكس إصرارا واضحا على خرق كافة القواعد والأعراف الدولية، واستهانةً مرفوضة بعواقب جر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار البديوي إلى أن استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية لا يهدد الدول المستهدفة وحدها، بل يمس بصورة مباشرة أمن المنطقة بأسرها.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، ويحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وشدد على أن مجلس التعاون يقف صفا واحدا مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ومعرباً عن تمنياته للمصابين من منتسبي القوات المسلحة في دولة الكويت بالشفاء العاجل.
 
 


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