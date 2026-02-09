الإثنين 2026-02-09 09:56 م

"التعاون الخليجي" يدين محاولات الاحتلال الاسرائيلي فرض السيطرة على الضفة الغربية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجلس التعاون لدول الخليج
 
الإثنين، 09-02-2026 08:42 م

الوكيل الإخباري-    أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الخطوات غير الشرعية والأحادية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن.

وأعرب البديوي في بيان للمجلس اليوم الإثنين على الموقع الرسمي للمنظمة، عن إدانته الشديدة للقرارات والإجراءات غير المشروعة التي أعلنت عنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وما تتضمنه من محاولات لفرض وقائع أحادية الجانب تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 
 


