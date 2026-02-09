"التعاون الخليجي" يدين محاولات الاحتلال الاسرائيلي فرض السيطرة على الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الخطوات غير الشرعية والأحادية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن.

