التفاصيل الكاملة لاعتقال الأمير السابق أندرو شقيق ملك بريطانيا

وتجري الشرطة حالياً مداهمات في موقعين في إنجلترا، يُعتقد أنها على صلة بالقضية نفسها.
وفي بيان، أكدت شرطة وادي التايمز، حيث يقع المقر الملكي الذي كان يقيم فيه أندرو حتى وقت قريب، نبأ اعتقاله.
وذكرت صحف في وقت سابق من الخميس أن 6 سيارات شرطة مدنية ونحو 8 أفراد أمن بملابس مدنية وصلوا إلى فارم وود في ساندرينغهام شرق إنجلترا.
وكانت الشرطة قد أشارت سابقاً إلى أنها "تُقيّم" معلومات تفيد بأن أندرو سرب معلومات يحتمل أن تكون سرية إلى رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، المدان باعتداءات جنسية، خلال فترة توليه منصب المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للتجارة الدولية بين عامي 2001 و2011.
ونفى الأمير السابق، الابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث، مراراً ارتكاب أي مخالفات خلال علاقته مع إبستين، وعبر عن أسفه لصداقتهما، لكنه لم يرد على طلبات التعليق منذ نشر الوثائق الأحدث.
سكاي نيوز
